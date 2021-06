Purjus peaga autoroolist ratastooli. Mõne valiku tagajärge ei saa pärast muuta

Ühel peojärgsel hommikul läks Rain Suursaar keefirit ja seljankat ostma, kui nägi poe ees sõpru, kes pikendasid eelmise päeva pidu. Pärast koos viinavõtmist tundus talle hea mõte sõbra mootorratta selga ronida ja külateele kihutama minna.

Kallaste asula sildi juurest läks Suursaar koos tsikliga hüppesse. Pealtnägijate sõnul olevat ta teinud neli saltot, enne kui maandus kiviteele ja mootorratas juhist üle rullus. Kannatada said vasak käsi, mõlemad jalad ja lülisammas. „Esimene mõte oli, et lõhkusin sõbra tsikli ära,” ütles Suursaar. Tema jaoks oli tähtis ka rinnataskust kaduma läinud telefon üles leida. Suursaar palus pealtnägijatel oma numbrile helistada ja telefon hakkas kaugemal helisema. „Kooberdasin neljakäpukil telefoni juurde. Vasak käsi ei tahtnud järele tulla, lohises nagu voolik. Taguots ka ei tahtnud järele tulla,” rääkis Suursaar.

Kuigi ta taastus õnnetusest peaaegu täielikult, peab ta siiani kandma halvatud jalalabasid toetavaid tugesid.

Olugi et Suursaar oli tavaliselt sõpruskonnas see, kes kõigilt enne pidu sõidukivõtmed kokku korjas, kadus see põhimõte pärast paari viinalonksu. „Kui sul läheb üks pits liiga palju, siis hakkab sinus hoopis teine mees otsuseid langetama,” meenutas ta 18 aastat tagasi juhtunut.

Kui Suursaar oli endale ise kiirabi kutsunud, tulid teda „aitama” ka pealtnägijad. Teda tõsteti kätest-jalgadest nagu jahukotti. Kuid sellega tegid nad karuteene. Lülisammas hoiab seljaaju stabiilsena, aga kui seda katkisena liigutada, tulevad närvid kahelt poolt välja ja kahjustused on suuremad. Täpselt nii temaga juhtuski.

Kui kipsis käega ja seljaoperatsioonilt tulnud Suursaar avas haiglavoodis silmad, ei tundnud ta enam oma jalgu. „Mõtlesin, et OK, see on tuimastus, ja magasin edasi,” ütles Suursaar. Kokku veetis ta haiglas 94 päeva. Pärast seda hakkas ta kaks korda aastas taastusravis käima.

„Ma sain aru, et jooksma ma ei hakka. Aga ütlesin, et annan endale ja neile [arstidele ja õdedele] kaheksa kuud aega, et ma saaksin haiglast karkude peal minema,” meenutas Suursaar. Umbes poolteist kuud pärast haiglasse jõudmist hakkas ta esimesi samme tegema. „Puus, põlved ja kõik asjad on jumala lödid all. Ja kui samm viltu läks, lõin parema jala vastu rulaatorit siukse pauguga, et varbaküüs läks läbi soki,” meenutas Suursaar esimesi samme.

Suursaar seadis eesmärgi, et kõnnib iga päev rohkem kui eelmisel: kui ühel päeval tegi kaks sammu, siis järgmisel neli, ülejärgmisel kaheksa jne.

Suursaar ütles, et paljud ta sõbrad ei pruugi siiani teada, millised mustad mõtted tal haiglas olid. „Kolm aastat käis iga päev peast läbi, et aitab küll,” rääkis ta. Tema arvates on täiesti normaalne, et igal invaliidiks jäänud inimesel on sellised mõtted. „See pole isegi küsimus, mõni lihtsalt ei julge seda öelda,” ütles ta.

Kuigi nüüdseks on Suursaar lõpetanud ülikooli, asutanud riiete kaubamärgi Brotherhood ja graveerimisfirma LuxGraveer, siis iseloomustab ta ennast siiski kui „ideaalset kehva näidet”. Ta ei jäänud ratastooli, pole ülalpeetav, kuid oma õnnetust kogemusest tahab ta teistele kaasa anda, et kõigil peab olema see käsipidur, mis temal tol päeval puudus. „Minusuguseid kutsutakse tegelikult organidoonoriteks. Selles mõttes must huumor, aga see ei ole ka mitte millestki sündinud. Kui kasvõi üks sant jääb tulemata tänu minu story’le, siis ma olen juba võitnud,” ütles Suursaar.