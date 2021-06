Tallinna Kunstihoone kolib remondi ajaks Lasnamäele

Kunstihoone tegutseb Lasnamäel 2024. aasta märtsi lõpuni, mille järel on Kunstihoone valmis hoone edasi kinkima tingimusel, et seal jätkub kunsti- ja kultuuritegevus.

„Otsustasime mitmete võimalike asukohtade seast Kunstihoone ajutiselt kolida just Lasnamäele, kuna seal on kõige suurem puudus tipptasemel kunstist ning rohkelt publikut, kes seni võib-olla ei ole Kunstihoonesse jõudnud,“ ütles Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. „Lasnamäel kavatseme jätkata sama kvaliteediga näituste korraldamist, kuid suurendada veelgi publikuprogramme ja kogukonda kaasavaid tegevusi nii eesti kui ka vene keeles. Lindakivi keskuse ümbrus on ilmselt Eesti kõige tihedama asustusega piirkond. Kunstihoone näitused ja haridusprogrammid saavad Lasnamäel olema tasuta, et võimaldada kõigile ühiskonnagruppidele ligipääsu kaasaegsele kunstile.“

„Oli ammu aeg, et Lasnamäele oleks tulnud riikliku tähtsusega kultuuriasutused. Kunstihoone tulek Lindakivi platsile on märgilise tähendusega lasnamäelaste jaoks, kuna võimaldab anda linnaosa südames asuvale jalakäijate tuiksoonele ja Lindakivi Kultuurikeskusele uue hingamise,“ kommenteeris Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. „Loodan, et see aitab kaasaaegsel kunstil leida teed paljude inimeste südametesse ning ka Lasnamäed varem mitte külastanud inimestel avastada seda põnevat kohta. Töötame selle nimel, et Kunstihoone oleks esimene, aga mitte viimane kultuuriasutus, mis leiab oma koha Lasnamäel.“