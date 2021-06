PÄEVA TEEMA | Kas Eestis tuleks kuumaga siestat pidada? Arto Aas: lahendus on hea ventilatsioon

Pigem investeerida korralikku ventilatsiooni või jahutusse, mis tagab mugavad töötingimused aastaringselt ja aitab ka lühiajalise leitsaku üle elada. Abiks tuleb ka adekvaatne teavitus võimalikest riskidest.

Koroonakriis on andnud töötamise paindlikkusele kõvasti hoogu juurde, mis tuleb ka sellistes erandlikes ilmastikuoludes kindlasti abiks. Inimestel on suurem vabadus valida oma töötamise aega, koormust ja asukohta, sama käib tarbimise kohta.

Riigi roll on siin tagada, et vajalikku paindlikkust võimaldav seadusruum oleks ajakohane. Kusjuures suurem paindlikkus on tänapäeval isegi pigem töövõtjate, mitte tööandjate huvides.

Mõnevõrra suuremas riskigrupis on avatud ruumis füüsilise töö tegijad (põllumajandus ja ehitussektor). Samas tuleb siingi eeldada, et inimestel on säilinud terve mõistus ja osatakse oma tööd ohutult korraldada.

Riik ei ole lapsehoidja ja inimestesse ei tasu suhtuda nagu lambakarja. Terved ja hoitud inimesed on Eesti suurim vara, aga elementaarseid asju ei pea riiklikul tasemel seadusse raiuma. Sooja suveilma on Eestis liiga vähe, et selles suurt probleemi näha.

