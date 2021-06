Maskid on tasuta, vaktsiinid üha enam kohustuslikud, aga rahvas lööb käega. Mida arvavad Venemaa inimesed uuest nakkuslainest?

Venemaa on mitmekesine ja iga regioon teeb oma otsuseid. Eelmise aasta stiilis lukkupanekut pole seni kusagil kehtestatud. Kõik suuremad kontserdid ja festivalid on peaaegu igal pool tühistatud, fännialad suletud. Moskvas on suletud toidutänavad, laste mänguväljakud ja muud atraktsioonid, ehkki pargipinkide kasutamise keeld on tühistatud. Samal ajal tegutsevad teatrid, kinod ja teised meelelahutusasutused edasi. Mõnedes Moskva kohtades on külastajatele piirangud, mõnel pool mitte.

Regioonid on hakanud andma välja korraldusi kohustusliku vaktsineerimise kohta ja vastumeelselt kehtestatakse ka uusi piiranguid. Näiteks Ivanovo oblastis on üritused lubatud, aga külastajatelt nõutakse värsket antikehade testi tulemust või vaktsineerimitõendit. Üks üldine uuendus puudutab seda, et vaktsineeritutel on suuremad eelised ja vaktsineerimata inimeste õigused on kahanenud. Moskvas lubatakse lahti lasta taksojuhid, kes pole 15. juuliks saanud vähemalt ühte vaktsiinidoosi. Laiemalt räägitakse, et tööandjad ei pruugi enam vaktsineerimata inimesi tööle lasta või palka välja maksta, sundides neid niimoodi vaktsineerima. Teisest küljest on tekkinud võimalus välismaale reisimiseks (esimeses järjekorras kauaoodatud Türgisse), aga ka selleks peab kuuldavasti olema vaktsineeritud.

Anastasia (23), tudeng, Peterburi

Covidile on käega löödud. Enne polnud poodi võimalik maskita siseneda, aga nüüd ei hooli sellest keegi. Metroos peab maski kandma, aga sellega on nagu on. Ilma maskita sind läbi kontrolli ei lasta, aga vagunites kannab korralikult maske 20% inimestest, 40% on need langetanud lõuale ja ülejäänud ei kanna üldse. Tullakse kontrollist läbi ja võetakse mask ära. EM-i fännialadele samuti ilma maskita ei lasta, aga sees kantakse seda lõual. Isegi fännitsoonis töötavad teleajakirjanikud langetavad maskid lõuale, nii et seda on ekraanilt näha.

Pavel (30), IT-spetsialist, Krasnodar