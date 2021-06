Maailmakoristuspäeva korraldaja puhkajatele: ära jäta suitsukoni randa

Ohvrili sõnul tasub suvel reisides aegsasti mõelda sellele, mida kaasa võtta, mida looduses tarbida ja kuidas tekkivad jäätmed võimalikult keskkonnasäästikult utiliseerida. „Tuleb arvestada tõsiasjaga, et tipphooajal võib rannas asuv jäätmekonteiner olla kas täis või puududa sootuks,“ ütles Ohvril. „Sellisel juhul tuleks jäätmed endaga kaasa võtta ja sobivasse konteinerisse paigutada.“ Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner paneb puhkajatele südamele, et mereseisundi parandamine ja maailma puhtana hoidmine on meie igaühe ülesanne. „Üksikisiku panus võib tunduda tühine, ent oma käitumisega anname eeskuju teistele. Meie tänased otsused puhtama keskkonna kasuks muudavad kogu maailma,“ lausus Reisner.