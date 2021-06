Toomas Hiio sõnul on Punaarmee lüüasaamise põhjuseid palju uuritud. Samas ei taandu kõik vaid Punaarmee juhtide valedele otsustele enne sõda ja sõja algul. „Sõjavägi on eelkõige juhtimine, väljaõpe, distsipliin, varustus ja motivatsioon. Punaarmee varustus oli sakslaste omaga võrreldes natuke viletsam, sest Punaarmee relvastus väga kiiresti 1930ndate aastate lõpust kuid uuemad mudelid polnud rindele jõudnud. Mis puudutab Punaarmee väljaõpet, siis oli ka see palju viletsam kui sakslastel.”

