Hispaanias me ei maga keskpäeval tervet tundi, nagu mõnikord ekslikult arvatakse. Parim siesta kestab 15 minutit. Mõnel puhul kauem, 15 – 45 minutit. Peale ärkamist oled täis uut energiat. See on väga loogiline asi, mida sellise palavusega teha. Suveperioodidel eestlaste ja hispaanlaste elurütm muutub sarnasemaks.