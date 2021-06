Kalle Klandorf kritiseerib valitsust: vaktsineerimiskampaania peab olema ründav ja õpetlik - kui te ise toime ei tule, võiksite pöörduda Paavo Pettai poole

Kui rääkida PR kampaaniast, siis see oleks pidanud olema jätkuv tegevus kuni enamus inimesi on vaktsineeritud. Meil käis see kuidagi lainetega. Ei aita siin ka uute nägude lavale toomine. Kahjuks paljud inimesed ei tunne Marek Seeri. Kindlasti on ta tubli inimene, aga doktor Arkadi Popov jõudis vallutada kõigi Eesti inimeste südamed oma asjatundlikkuse ja sõbralikkusega. Oleks pidanud teda kinni hoidma oma ametis kümne küünega ja mitte laskma tal ära minna.