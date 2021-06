Leedu rajab "Bagdad-Minski ekspressiga" saabuva rändevoolu tõrjumiseks piiritara. Siseminister: see on hübriidsõda

Kõik viitab, et Aljaksandr Lukašenka on hakanud maikuist ähvardust ellu viima ja avab välismaalastele piirid Euroopasse. Leedu piirivalve hinnangul on läbi Minski hakanud tööle omamoodi Bagdad-Istanbuli ekspress.

Siseminister Agnė Bilotaitė kommenteeris juuni alguses, et piiri migrantidele avamine on Valgevene režiimi teadlik poliitika. „On selge, et Leedu vastu käib hübriidsõda ja illegaalsed sisserändajad on üks vahenditest,” ütles minister. Erilise hoo on saabumised sisse saanud viimase paari nädala jooksul.

Migrantide teelesaatmisega on avalikult ähvardanud ka Valgevene võimud. Mai lõpus teatas Lukašenka, et karistuseks välismaailma ebasõbralike sammude eest ei hakka riik enam rändevooge takistama. Leedu piirivalve juht Rustamas Ljubavas ütles ajakirjanikele, et Minskis ootab EL-i sisenemist hinnanguliselt 1500 sisserändajat. „Seda arvu täiendatakse pidevalt Bagdadist ja Istanbulist saabujatega,” ütles Ljubavas eelmisel nädalal.