Kristen Michal Kaljulaidi kõnest: rahvas, kes valib sõpru ja tunneb oma vaenlasi, on kindel kants

Võidupüha on kõikide võitude sümbol. Vabariigi Presidendi kõne avanud viirusekriisi vahefiniš ei ole tulnud kaotusteta. Milline võitlus tulekski. Seda olulisem on teadmine, et mistahes võitluse pausil tuleme ja hoiame kokku. Kaitseliit ja vaba tahe on selle selgroog, patriotism ja soov hoida Eestit ei küsi sünnikohta, sugu, emakeelt, pikkust elukutset.