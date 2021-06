Riigisektoris töötavad kommunikatsiooniinimesed on teinud ütlemata head tööd. Avalikkusele on esitletud lugu, mille kohaselt saabus uudne koroonaviirus meile suure üllatusena, üleöö ning mitte keegi ei osanud sellist kriisi ette näha. Faktidele otsa vaadetes selgub, et see on üpriski meelevaldne arusaam juhtunust.