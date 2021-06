JUHTKIRI | Uus algus Venemaaga? Sellest ei saa asja

Kas tõesti on tegemist juhtivate lääneriikide sooviga teha Venemaa-suhetes „taaskäivitus”? Kui nii, siis on ajastus kummaline, et mitte öelda allaandjalik. Leedu vastu on Kreml neil päevil alustanud sisuliselt hübriidsõda, toimetades Valgevene-Leedu piirile sadu illegaalseid sisserändajaid. Tuhatkond kilomeetrit lõuna pool, Mustas meres, ajas aga Venemaa kaitseministeerium väidetavasti „Krimmi vetest välja” Briti sõjalaeva (britid küll eitavad, et nende sõjalaeva oleks kimbutatud). Vanades asjades pole ka mingit muutust: Krimm on endiselt annekteeritud ja Donbass sõjatsoon.