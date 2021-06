REPORTAAŽ ja FOTOD | Jaaniöö pealinnas ehk mis toimus Tallinnas siis, kui kõik teised olid maal?

Tunni pärast on käes kesköö ehk pidu igal pool mujal Eestis on oma kõrghetkes. Külaplatside lavadele on tulnud õhtu suurimad staarid ning pidulised keerutavad jalga, nagu poleks homset. Samal ajal valitseb aga Tallinna tänavatel vaikus. Jalutame fotograafiga ringi, et leida kesklinnast kedagigi – tundub, et kõik ongi linnast põgenenud. Vaid eluheidikud magavad alkoholipoe ees või pikendavad pidu bussipeatuses.

Võtame suunaks Telliskivi ning õige pea hakkab kostma esimesi hääli. BaltaTrammi baari juurde on üles seatud suur ekraan jalgpalli vaatamiseks. Õhkkond on eestlaslikult vaikne ja rahulik, kuigi palju eesti keelt rahva seas ei kuule. Näib, et sealsed jalkafännid on enamikus välismaalased, keda ei huvita niivõrd jaanipäev, vaid kes tunnevad rõõmu jahedast suveõhtust ja vutist.

Edasi kõndides jõuame „Jaanipäeva mix” muusikale iga sammuga lähemale. Peatuse juures olevad söögikohad on pea kõik ennast sulgenud, kuid paar vaprat siiski tegutsevad ning seal on tänavapidu täies hoos. Rahvas tantsib, pingid on inimesi täis, kuid ka siin kuuleb eesti keelt minimaalselt, mis ei ole üllatav. Pitsat söövad välismaalased ütlevad, et nad ei tahtnudki jaanipäeva linnast väljas tähistada või neil lihtsalt ei olnud kuhugi minna. Kuid lillepärjad on neil peas ehk pidu pidamata ei jää.

Stroomi rannas käib pidu ka hilistel õhtutundidel. UFO grillid vorstikestega, pered, kes on lapsed kaasa võetud telki magama pannud ja noored kõlaritega muusikat laskmas. Rannast ei ole puudu ka politsei, kes on kaks jõumeest omale bussi selgitusi kirjutama tõmmanud.

Jaanipäeval on Stroomi rand kuum koht ja pidu on seal käinud juba keskpäevast saati. Mis aga päevasest peost ööks maha on jäänud? Prügi. Prügikastid on lookas ühekordsetest topsidest, taldrikutest ja liha pakenditest. Kõik, mis prügikasti ei mahtunud, on viisakalt kotiga prügikasti kõrvale asetatud.