Eesti tarbijad võivad õigusega enda üle uhked olla: kümnest üheksale pakendile antakse uus elu

Ma ei ole viimasel ajal küll ühtegi uuringut lugenud, kuid võrreldes teiste Euroopa riikide meredega, siis Läänemere olukord prügi osas on vahest isegi kõige parem. Suurem probleem on ikkagi Musta ja Vahemerega. Samas ei tohi kindlasti ära unustada ka Läänemerd. Mida on võimalik teha? Ka siin on võtmesõna teavitus ning erinevad võimalused pakenditest lihtsaks vabanemiseks eelkõige mereäärsetel (kuid mitte ainult) aladel, olgu selleks siis mõistliku sagedusega pakendikonteinerid avalikes randades või muud riiklikult toetatud lahendused, mis teevad loodusest hoolimise lihtsamaks.

Nii, nagu kõik elukeskkonnad, näiteks mets, on seotud teiste looduskooslustega (nt linnud ja inimesed) moodustades lõpuks ühe suure terviku, on ka Läänemeri osa suuremast ökosüsteemist. Seepärast ei lähtunud me ainult Läänemere, vaid ookeanide/merede reostusest tervikuna ning soovime rõhutada puhaste veekogude olulisust terviklikus elukeskkonnas. Veekogud on kõik üksteisega moel või teisel ühendatud ning kuigi võib jääda mulje, et kaugete India või Atlandi ookeanide reostus (prügisaared) meid ei puuduta, siis hoovustega eraldub ja kandub prügisaarte prügi igale poole. Täpselt nii, nagu kevadiste tuultega jõuab meieni Sahara liiv, mõjutab ka kaugete merede reostus meid otsesemalt kui üldjuhul arvata osatakse.

See on küll õige, et oleme paljudele eeskujuks. Enne pandeemiat käis Eesti Pandipakendi loodud pandisüsteemiga tutvumas igal aastal paarkümmend erineva riigi delegatsiooni. Oleme pandisüsteemi näidanud ja detaile tutvustanud paljudele Euroopa riikidele (Inglismaa, Šotimaa, Sloveenia, Kosovo, Poola, Malta jne) ja ka muule maailmale (Jaapan, LAV, Lõuna-Korea). See on meie globaalne teavitustöö, millega soovime õige teeotsa kätte näidata ka teistele riikidele.

Viimastel aastatel oleme saavutanud kõikide pandisüsteemi pakendiliikides (plast, metall ja klaas) taseme, mil kümnest pakendist üheksale antakse uus elu. See aga tähendab, et üks pakend jääb siiski kuhugi, heal juhul jõuab see läbi prügikasti sorteerimisse ja ümbertöötlusse või siis energiakasutuseks põletusse (nt Iru), kuid halvemal juhul lõpetab tagastamata pakend prügilas või lausa looduses. Meie kindel eesmärk on ka see viimane pakend ikkagi kätte saada ja materjalina ringlusse suunata. Lisaks arendame Eesti pandisüsteemi pidevalt, et pakendite tagastamine oleks lihtne ja võimalikult meeldiv tegevus. Sest loodusest ja keskkonnast hoolimine ei peaks olema inimesele koormav, vaid osa igapäevasest elurütmist ja -stiilist.