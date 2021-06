ARVUSTUS | Tantsulavastus "Habras ilu" näitab ilu kulgevas kaduvuses

Juba etenduse alguses tundusid etendajad olevat väga oma loos sees - see andis ruumi rahule juurde ilu. Lisaks tantsijate kohalolule olid äärmiselt kaunid ka Kristina Viirpalu-Tudebergi loodud kostüümid, mis justkui helkisid selles valgusküllases toas. Kui tavapäraselt on tantsulavastuste kostüümikujundus pigem neutraalne ja minimalistlik, siis sel korral oli sellele suuremat tähelepanu pööratud ja põhjusega. Arvan, et kostüüm, heli ja lavakujundus kannavad lavastuste puhul pea sama suurt rolli, kui nende sisu - see annab parema võimaluse lavastuse eel tükki tajuda ning pärast etenduse vaatamist mäluruumi talletuda.

“Hapra ilu” sisu ning liikumiskujundid olid aga samuti väga kõnekad.