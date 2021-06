Venemaal võltsitakse vaktsineerimistõendeid. Narva piiril peab politsei arvama, kas paber on õige

Eesti piiri taga Venemaal möllab kolmas koroonaepideemia laine. Isegi sealsed võimud, kes pole terve epideemia ajal eriti lahked ausat infot olukorra kohta andma, ütlevad, et käimasolev nakatumislaine on eelmistest ohtlikum. Alles äsja sai seda tunda Soome, kui Peterburist naasnud jalkafännid suures hulgas positiivseid koroonaproove kodumaal andsid.

Eestiski öeldakse, et kuigi siinsed koroona nakatumisnäitajad on praegu väga madalad, on levimas just Peterburis täheldatav koroonatüvi. Samal ajal otsustas Eesti valitsus, et alates käesolevast nädalast võivad Eestisse piiranguteta sõita kolmandate riikide kodanikud, kes on koroona läbi põdenud või siis korrektselt vaktsineeritud. See kehtib ka Venemaa kodanikele ning kui nad suudavad tõendada seal riigis ametlikult kasutatava vaktsiini – näiteks Sputnik V – vaktsineerimiskuuri läbimist.