FOTOD: Tallinna kruiisisadama promenaad valmistub muusikalise suurlavastuse „Ookean“ esietenduseks

AS Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on Tallinna Sadama jaoks märgilise tähendusega võimalus avada uus ala etendusega, mis räägib maailmamere ja meie oma Läänemere olukorrast. „Läänemeri on üks kõige tundlikuma ökosüsteemiga meresid maailmas, meie eesmärk on ettevõttena tagada, et vähendame oma tegevuses negatiivset mõju keskkonnale.“ ütles Kalm.