Riigikohtunik Julia Laffranque: me ei väärtusta oma juriste piisavalt - liiga vähe eestlaseid on Euroopas tähtsatel ametikohtadel

Õigusteenuse osutaja on nagu arst – nii nagu me ei taha, et meie anatoomiliste organite kallal tegutseks viletsa väljaõppe, puudulike teadmiste ja kogemustega meedikud, nii ei saa me usaldada oma õiguste ja vabadustega seotut juhuslikke kursusi või mittetäielikku akadeemilist programmi ning praktikat läbinutele.

Üldiselt olen väga nõus, et kvaliteeti on vaja tõsta ning riik peab panustama senisest süsteemsemalt ja kvaliteedipõhiselt õigusharidusse kui rahvusteadusse. Samal ajal, olles ise Tartu Ülikool patrioot, vilistlane ja professor, austan ma avatud konkurentsi ning ei välista, et ka teised ülikoolid on võimelised pakkuma kvaliteetset õpet.