„Enam ei jää muud üle.” Uusi piiranguid kehtestavas Moskvas algas vaktsineerimisbuum

Ühel lõppenud nädala hommikul võis Moska Metropolise kaubanduskeskusse rajatud vaktsineerimispunkti juures näha mitukümmet inimest Sputnik V doosi ootamas. „Praegu kulub kolm, varsti neli tundi,” ütles üks töötaja, kes jooksis ringi ja jagas enamasti noortele ootajatele terviseandmete blankette. Küsisin, kas olukord on alati selline. „Ainult sellel nädalal, esmaspäevast saati,” vastas ta.

Muutunud on see, et Moskvas ja teisteski linnades on vahepeal kehtestatud hulk rangeid piiranguid kaitsepookimisest keeldujatele. Alates esmaspäevast (28.6) pääseb pealinna kohvikutesse ja restoranidesse ainult vaktsineerimist tõendavat QR-koodi esitades. Haiglad saadavad tagasi kaitsesüstimata patsiendid, kes ei vaja erakorralist lõikust. Suletud on avalik ruum, sealhulgas mänguväljakud. Valitsusasutustele ja teenindussektorile on seatud eesmärk vaktsineerida 60% töötajaid.