Kuumalaine ajal käivad elektrikud alajaamu tuulutamas

Kokku põles kuumalaine ajal Eestis kümne päeva jooksul üheksa alajaama. Need on päästjatele karmid väljakutsed, sest kokku saab mitu ohtu. „Kui alajaamas sees põleb ja paugub, siis niisama lihtsalt ligi minna ei saa. Seal võib olla kaarlahendus, nii et metallid sulavad,” ütles päästeameti vanemoperatiivkorrapidaja Kaido Klemmer. Kaarlahendus ehk kaarleek on ülikõrge, 2000–4000 °C temperatuuriga ja sellega kaasneb tugev valgussähvatus, mis võib lähedal olijale põhjustada näo ja silmade põletusi ehk nn keevitajasilma.

Samuti on alajaamades õliga trafod, mida kustutada on omakorda keeruline. „Elektrialajaamade põlengud on meie jaoks suure riskiga sündmused, enne peame saama kirjaliku loa, kui kustutama hakkame,” sõnas Klemmer. Kui alajaamast on vool välja lülitatud ja päästjad võivad lõpuks ligi astuda, tuleb valida kustutamistehnika, mis päästjaid endid ohtu ei sea. „CO 2 kustutid elimineerivad õhu ja jahutavad, aga miinus on see, et nende kasutamiseks peab põlengule lähemale minema. Kui alajaam põleb suuresti ja ka õli (trafodes – T. J.) põlema läheb, siis pole süsihappegaasiga midagi teha ja tuleb kasutada vahtu,” selgitas Klemmer.

Energia muutub soojuseks

Miks tõi kuumalaine kaasa alajaamapõlengud? Elektrilevi juhatuse liikme Rasmus Armase sõnul ei ole soe ilm otseselt mure ja kuumus oli eeldatavasti vaid üks riket ja seejärel tulekahju tekkimist soodustanud põhjus. „Elektrivõrgu töötamisel muutub osa energiast liinijuhtmetes ja muudes seadmetes soojuseks. Väikeste defektide või ebaühtluse esinemisel materjalis tekivad täiendavad soojad kohad ning väga sooja suve puhul tõusevad päikese tõttu temperatuurid alajaamades ja kilpides veelgi kõrgemale,” rääkis Armas.

„Vajaduse korral käime uksi avamas ja füüsiliselt tuulutamas. Suuremates alajaamades ka mõõdame pidevalt temperatuuri.”