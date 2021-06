ARVUSTUS | Endla teater tõi lavale ürgse ja hullumeelse Tammsaare

Anton Hansen Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan" on vaieldamatult üks Eesti kirjanduse tüvitekste. Lugu, mis on eestlastele niivõrd südamelähedane, on keeruline lavastada viisil, mis oleks uudne ja rahvale vastuvõetav, kuid lavastaja Kaili Viidas on loo jutustanud nauditavalt ja põnevalt.

Kui Tammsaare tekst on lugejale meelde jäänud kui lugu kodumaal kannatamisest ja usuteemalistest mõtisklustest, siis Endla teatri lavastuse olemus on teistsugune. Tegemist pole tuima, otse raamatust lavale toodud tükiga, vaid värvika looga, mis on täis sisukaid motiive ja jaburalt emotsionaalseid tegelasi.