Juulis esietendub spordimaailma telgitagustest rääkiv lavastus UJUJA, kus dopingusportlast mängib näitleja Tõnis Niinemets

"Ujuja“ on kaugel muljest, justkui oleks doping üks äge asi. „Minu meelest on see teema selles näidendis päriselt targalt läbi vaieldud. Mis see doping on, mida ta annab ja mida ta teeb. Mis on head ja vead. Ning – mida ta inimeste ja inimsuhetega teeb. Samas, et kui lavastajana näen ma tükis kui sellises üsna palju koomikat, siis minu tipptasemel ujumisega tegeleda üritanud vennapoeg seevastu hoopis traagikat. Noore sportlase seisukohast on see tükk väga kurb,“ nendib Märt Pius.