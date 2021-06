NATO soovitusel Eestisse loodud asutuse juht: privaatsuse puhul on inimeste hirmufoon ülisuur

Lauri Luht ütleb kohe alguses, et ei saa oma töö sisust väga üksikasjalikult ja avatult rääkida. Asi puudutab nimelt paljuski riigikaitset ja julgeolekut. „Ma olen suur avalikustamise fänn, aga on mingid asjad, mida ei maksa vastaspoole mängijatele taldrikul ette anda.” Kuid ta lisab siiski: „Kui ma ei selgita, millega me tegeleme, siis ma arvan, et seda hakatakse millalgi lihtsalt üle müstifitseerima.”

Idee Eestisse situatsioonikeskus rajada hakkas idanema 2001. aastal ning NATO-gi soovitas seda Eestile juba 2004. aastal, kui Eesti organisatsiooniga liitus. Ometi sündis situatsioonikeskus alles 2017. aastal.

Millega situatsioonikeskus tegeleb?

-