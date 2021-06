JUHTKIRI | Kellele ei meeldiks väiksemad maksud...

Pentus-Rosimannuse mõtted tõmbasid debati hooga käima, aga täpsuse huvides olgu öeldud, et tema praegust maksudebatti ei alustanud. See au kuulub Jüri Ratasele ja Keskerakonnale, kes peaaegu iga aasta tagant kutsuvad üles maksude üle arutlema ja neid reformima. Nende arvates peaks see tähendama maksukoormuse tõstmist ja muidugi astmelisemat tulumaksu.

Pentus-Rosimannus märkis, et maksusüsteem peaks toetama rohe- ja digipööret, tulu teenimist ja investeerimist. See pärsiks saastamist, ressursside (väär)kasutust, tervistkahjustavat käitumist ja ülemäärast tarbimist. Teoorias on need kenad põhimõtted, ent eelmine rahandusminister Martin Helme tõmbas neile vee peale. Ta väitis, et Pentus-Rosimannuse plaan on tegelikult maksutõstmisplaan, meile lihtsalt veel ei räägita, millise maksu. Jah, ka nii saab asjale vaadata – mingi maksu jõulise langetamise jutt tekitab kohe küsimuse katteallikatest ja sellesse maksudebatt tihti takerdubki. Kuna iga maksumuudatusega astutakse kellelegi varba peale, on kõige lihtsam lehvitada maksurahu loosungit.