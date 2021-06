Verekeskus nõuab homoseksuaalsetelt meestelt aastast seksipaastu

Verevarusid on pärast pühi kriitilise piiri jagu ja doonoreid on hädasti vaja. Eilegi saatis verekeskus tungiva palve tulla verd annetama, sest A-veregrupi varud on otsakorral. Kuigi inimene võib olla tervisliku eluviisiga ja vastata kõikidele doonorluse kriteeriumitele, ei pruugi see siiski olla piisav. Ka kõige tervislikuma homo- või biseksuaalse mehe verd ei võeta vastu, kui ta ei ole aasta aega seksist hoidunud.

Verekeskuse alamlehel „Nõuded doonorile” on kirjas, et mees, kes on olnud vahekorras teise mehega, saab verd annetada siis, kui on anaalseksist hoidunud 12 kuud, isegi kui tegu on püsisuhtega. Kuid näiteks naine, kes on püsipartnerist mehega harrastanud anaalseksi, võib verd minna annetama põhimõtteliselt juba järgmisel päeval. Vahet ei ole, kas seks oli kondoomiga või ilma, tingimused on samad.

Miks see nii on ja mida arvavad sellest homoseksuaalsed mehed?