Suurlavastusel „Ookean“ osaleb hiigeltuuker ja 8-meetrine hiigelnukk

Etenduse peaprodutsent Ants Lusti sõnul sümboliseerib tuuker nii inimeste seotust merega kui inimese soovi uurida ja avastada. Samas juhib tuuker tähelepanu inimtegevuse pimedamale poolele ehk ohtudele, mis kaasnevad maailmamere omandina kohtlemisega. „Aastaks 2050 on maailmameredes kaalu poolest rohkem plastmassi kui kalu. See on otsene hoolimatu inimtegevuse tulemus. Tuuker on meie suhtumise sümbol — me vaatame ja uurime, aga lahkume jälgi jätmata. Lavastuses kõneleb tuukri kaudu publikuga ka Emake Maa,” ütles Lusti.