JUHTKIRI | Kiik ja Lanno, lükake vaktsineerimisele kiirem käik sisse või lahkuge!

Jaanipäevaeelse uuringu järgi oli 52 protsenti küsitletud täiskasvanutest vaktsineeritud, 14 protsenti kavatses ennast kindlasti vaktsineerida ning 11 protsenti polnud veel otsustanud, aga kaldus sinnapoole. Kui meil on hulk inimesi, kes on vaktsineerimiseks valmis, siis miks meil on juba mitu nädalat saadaval hulk vabasid vaktsineerimise aegasid? Ja laos seisab tuhandeid doose vaktsiine (mis oleks ära kingitud, kui poleks külmlao rikke tõttu riknenud)? Miks vaktsiinid ja vaktsineerimiseks valmis inimesed kokku ei saa?

Esmaspäeval Lasnamäel kaubanduskeskuses alanud arglik, aga edukas eksperiment etteregistreerimata vaktsineerimisega on üks vastus sellele probleemile. Tanel Kiik, Üllar Lanno ja Marek Seer, miks seda võimalust alles nüüd pakkuma hakati? Oleks saanud vähemalt mitu nädalat varem.

Teiseks piduriks on teise vaktsiinidoosi saamise jäikus – selle peab saama samas kohas ja samal kellaajal, kus esimese. Ka vaktsineerimise aja muutmine on peaaegu võimatu, digiregistratuuris seda kindlasti teha ei saa. Selge, et suvisel ajal, kus inimesed palju ringi liiguvad lükkavad paljud sellepärast vaktsineerimise üldse edasi. Kiik, Lanno ja Seer, see kitsaskoht tuleb parandada.

Hulk ennast kindlasti vaktsineerida otsustanud inimesi, kes pole veel vaktsineeritud, on küsitluse järgi ka üle 65-aastaste hulgas. See viitab, et vaktsiini viimine inimesteni, kel kodust välja saamisega raskusi, on puudulikult korraldatud.

Nii analüüsiks, teavitamiseks-nõustamiseks kui ka vaktsiini süstimiseks on tarvis julgemalt kasutada erasektorit. Elu näitab, et erameditsiiniasutuste kaasamisest süstimisse suuremates linnades ei piisa. Riiklik süsteem on liiga paindumatu, et kõigi seni veel vaktsineerimata inimesteni jõuda.