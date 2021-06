Reformierakonna maksumõtted viivad kärpeplaanideni

Maksudebatt tähendab Eesti erakondade jaoks eri asju. Keskerakonna jaoks tähendab maksudebatt arutelu selle üle, mis makse tõsta ja millistele headele asjadele saadavat raha kulutada. Reformierakond ei taha aga maksutõusust kuuldagi, hea meelega nad hoopis langetaksid makse. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus tegi juba sotsiaalmeedias ettepaneku arutada üksikisiku tulumaksu vähendamist 13-15%-ni ja seda nii, et kogu tulumaks läheks omavalitsustele. Ent Reformierakonnale on oluline ka riigieelarve tasakaal ja eelarve habras seis surub oravatele peale hoopis arutelu selle üle, kust kulusid kärpida.

„Mina ei ole see poliitik, kes hakkab rääkima maksutõusudest. Enne neid jutte tuleb vaadata, kas olemasolev eelarve kulude pool on maksumaksjale jõukohane. Liiga palju on tasuta teenuseid. Isegi sotsialismi ajal tuli bussipileti eest maksta," nentis reformierakondlane Aivar Sõerd. Tema arvates võiks tasuta bussisõidu kaotamine olla esimene kärbe.