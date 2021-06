100 000 vaktsiini- ja ravimidoosi fopaa oli Ansipi sõnul ärahoitav juhtum. Ta paneb pahaks, et Eestis varutakse vaktsiine lattu ning ei mõisteta, et iga vaktsineerimisega viivitatud päev võib tähendada rohkem haigestumist ja kaotatud inimelusid. „Vaktsiini koht on inimese õlas, mitte laos,” sõnas Ansip.