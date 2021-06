Eesti Kontserdi sünnipäevasuvi jätkub festivalikarusselliga üle Eesti

Samal ajal stardib Ida-Virumaal suvefestival „Seitsme linna muusika“ , mis toimub tänavu 1.–11. juulini. Festivali avab põnev eriprojekt „Käbid ja kännud. Leiburid, Remmelid ja Tafenaud“, mis toob Jõhvi kontserdimaja lavale muusikutest isad koos oma lastega ning kokku köidetakse kahe generatsiooni kogemus ja energia. Kirevas festivalikavas rõõmustavad kuulajaid ansambel Nortango, löökpilliduo Heigo Rosin-Tanel-Eiko Novikov, klaveriduo Johan Randvere-Justas Šervenikas (Leedu), Maarja-Liis Ilus, Liisi Koikson, Alvar Tiisler, Kadri Toomoja ja teised. Festivalil on kaks perepäeva ja enamik kontserte toimub vabas õhus. Vaata lisa siit.

Hortus Musicus lõpetab oma hooaja 5.–8. juulini toimuva festivaliga „In Horto Regis“ Niguliste kirikus, Kadrioru lossis ja Väravatornis. Kuulajateni jõuab neli kava varajasest muusikast eksootiliste rahvaste traditsionaalse muusikani. Festivali eelkontsert on Niguliste kirikus 3. juulil, lõppkontsert 8. juulil kuulub Eesti Kontserdi südasuvisesse kontserdisarja „Suvemuusika Kadirorus“, mis toob igal neljapäeval alates 1. juulist kuni 26. augustini Kadrioru lossi põnevad ja maitsekad kooslused.

Uhiuue suvefestivalina esitleb Eesti Kontsert tänavu 9.–11. juulini Padise kloostrimüüride vahel peetavat festivali O/Padise, mis on muusikaline eellugu järgmisel suvel seal toimuvale suurele rahvusvahelisele muusikafestivalile. Kolmel päeval toimuvad kontserdid on ammutanud inspiratsiooni sajanditevanustest kloostrimüüridest ning miksinud seda tänapäeva tehnolahenduste ja kultuurikihistustega – kohal on Iisraeli väljapaistvaim barokkorkester Barrocade Iisraelist, Tuulikki Bartosik ja Duo Telluur, löökpilliduo Heigo Rosin-Tanel Eiko Novikov, Mari Kalkun; esmaettekandele tuleb „RockBarock“, põnev sümbioos vana- ja rokkmuusikast, eesotsas laulja Valter Soosaluga. Vaata lisa siit.