Janek Mäggi vaktsineerimiskaosest: kas tuua soovijatele Sputnik või öelda neile: te olete lollid, te ei saa mitte midagi aru?

Eesti on riik, kus iga inimene mõtleb oma peaga ning pead genereerivad vastuolulisi arusaamu. Pool elanikkonnast on vaktsineeritud, teine pool mitte. Teise poole seas on rohkem mitte-eestlasi. Kas venelased on süüdi, jälle süüdi – et nad ei talu Eesti riigi vaktsineerimispropagandat, ei usalda vaktsiine, mille kasutamisest ka poliitikud on keeldunud?