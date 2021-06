PÄEVA TEEMA | Mari-Vivian Ellam: ärge süüdistage Tanel Kiike või Üllar Lannot vaktsiinide hävimises

On natuke ebainimlik eeldada isegi valitsuselt seda, et nad suudavad kõigiks ootamatusteks valmis olla ja kõiki asju ennetada. Pealegi on suur tõenäosus, et ükski inimelu selle õnnetuse tõttu ei hävi.