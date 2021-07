KATKEND RAAMATUST | KGB ohvitser Valdur Timusk: "Miks organid enne ei kontrollinud, kui otsustati inimese saatus? Tööd oli palju"

EPL avaldab katkendi Virkko Lepassalu raamatust „Valdur Timusk: dissident KGBs” . Peatükis "Esimesed ülekuulamised ja pealtkuulajatest abid" toob ENSV julgeolekuohvitser Timusk esile, et uurimisjuhtudel oli alati tegemist pealekaebamistega. "See tekitas minus küsimuse, ja pean ütlema, et minu kolleegidel samuti: kas seda kõike on tarvis?"