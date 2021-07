Uppujat saab päästa uppuja ise?

Inimeste suhtumise muutmine ei ole alati lihtne: kuigi kuuleme, ei taha me sageli kuuldavat kuulata. Ja kui ka lõpuks kuulame, siis käitumuslik muudatus tuleb ikkagi pika vinna ja raske hinnaga.

Oleme harjunud ju tarbima. Tarbimine veab majandust. Mida rikkamaks me saame, seda rohkem me tarbime. Ja mida rohkem me tarbime, seda rohkem tekib meie ümber asju, mille jaoks meie majapidamises enam kohta pole. Tarbetud asjad, millest sageli saadakse vaid hetkeemotsiooni või mille ülesanne on meie jaoks eneses hoida tilgakest jahedat jooki, tuleb ju enda silma alt ära saada.