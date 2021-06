TAGATUBA | Tagatoa kilplased. Internetikohtumine New Yorgis, ise tehtud piiriprobleem, hapnevad vaktsiinikuhjad

Koroonalaine taganeb ja paljud saavad jälle avastada reisimise rõõme. Paistab, et lennukisse kisub ka president Kersti Kaljulaidi, kes on sel nädalal visiidil New Yorgis ja Washingtonis.

Presidendi kantselei raporteeris, et ÜRO peasekretär António Guterres on nimetanud meie presidendi järgmiseks kaheks aastaks naiste ja laste heaolu teemade üleilmseks eestkõnelejaks. Arvestades Kaljulaidi Eestis peagi lõppevat ametiaega on äärmiselt tervitatav, et teda on tunnustatud ametijärgse rahvusvahelise rolliga.

Kuid kas selleks lühikeseks formaalseks ürituseks pidi tingimata üle ookeani lendama?