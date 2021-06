FOTOD | „Kasvuhooneefekt”. Annika Haas portreteerib keskkonna pärast südant valutavaid Eesti noori

Fotograafi ajendas teemaga tegelema küsimus, mida me vanematena oma lastele tegelikult pärandame. „Kuigi inimesed soovivad lastele parimat, on need soovid pigem seotud materiaalse heaoluga – hüvedega kindlustatud tuleviku ja lastesse kodeeritud eduvalemiga, mis peaks tagama nende konkurentsivõimelisuse karmis majanduskasvule orienteeritud maailmas. Kas me mõtleme kordagi sellele, et meie lõputu tarbimishimu hävitab me ümber loodust, millest ise sõltume, ja jätab meie nooremad põlvkonnad hoopis hätta ning peagi pole neil puhast õhku ega joogivett... Mida me siis oma lastele ikkagi soovime?” selgitab Haas kunstiprojekti tausta.