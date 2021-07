Täna algav Muhu saare muusikafestival Juu Jääb tähistab 25. juubelit

Kuid neljal päeval toimuval festivalil saab hea tava kohaselt näha-kuulda ka hulgaliselt kohalikke artiste. Nii esitleb festvailil oma uut muusikat Eesti üks nõutumaid muusikakirjutajaid ja produtsente Sander Mölder. Raivo Tafenau astub trios üles koos poeg Ramuel Tafenau ja kitarrist Ain Aganaga. Eesti jazzmuusika grand old man Tõnu Naissoo toob Juu Jääb festivalile oma Hammond Trio ning arvuliselt suurim hulk muusikuid satub lavale 10-liikmelises JT-Conceptionis, mis on bassist Janno Trumpi loomingut ja arranžeeringuid esitav autoribänd. Oma viimast albumit esitleb festivalil ka armastatud laulja ja laulukirjutaja Mari Jürjens.

Tänavuse, juubeli Juu Jääb festivali peaesinejaks on koroonaajastu kiuste USA-st saabuv tippkvartett FORQ. 2012. aastal klahvpillimängija Henry Hey ning Grammy auhindadega pärjatud Snarky Puppy bassimängija ja asutaja Michael League’i poolt ellukutsutud ja tippmuusikutest koosnev Forq on dünaamilise ja meeldejääva helikeelega instrumentaalkvartett, mis sulandab oma loomingus oskuslikult erinevaid muusikažanre. Siiani neli albumit välja andnud Forq on maailmalavadel oodatud esineja ning valdavalt suurtel A-klassi festivalidel esineva kollektiivi saabumine ühele taluõue festivalile on kahtlemata põnev nii publikule kui bändile endale.

Žanrilisi piiranguid ei seata, kuid tähelepanelikum muusikasõber tajub kindlasti teatavat jazzikesksust, mis iseenesest on piisavalt lai ühisnimetaja paigutamaks lavale väga eriilmelisi artiste. Gilles Peterson, Jazzanova, Koop, Toshio Matsuura, Rinneradio, Timo Lassy, Napoleon Maddox, Clara Hill, Christafari, Daniel Pipi Piazzolla, Raimonds Pauls, Ben Westbeech, Kain & Electric Barbarians, Eivor, Ola Onabule, on vaid üks murdosa neist sadadest artistidest, kes on 25. aasta jooksul Juu Jääbi lavale jõudnud. Rääkimata sadadest kodumaistest koosseisudest. Juu Jääbi võib pidada tõega ka muusikute muusikafestivaliks, mille üheks kaubamärgiks on läbi aastate olnud kontsertidele järgnenud jämmisessioonid — teinekord on kontserdid ka sujuvalt improvisatsioonilisteks ühisjämmimiseks ülekasvanud.

Loodetavasti suudab veerandsajandini jõudnud Juu Jääb ka sel suvel muusikasõpradele nii äratundmis- kui avastamisrõõmu pakkuda. Programmiga on selleks kõik eeldused loodud.

Juu Jääbi algataja ja kunstiline juht, saksofonist Villu Veski:

Juu Jääb festivalist on saanud 25 aastaga ilmselgelt traditsioon - oluline kultuurisündmus ja oodatud kohtumispaik Juu Jääbi sõpradele Eestimaa suves - Muhumaal. See on see, mis motiveeribki seda traditsiooni elus hoidma. Samuti on olnud Juu Jääbil õnne toimuda ka kõik need 24 varasemat aastat järjest, kordagi ära jäämata, ka eelmisel - eriolukorra aastal - kui jäid ära maailma suurimad festivalid ja sündmused Olümpiamängudest alates kuni maailma suurimate festivalideni. Juu Jääb - kunagi Helisnkin Sanomate poolt ristitud "maailma väikseimaks" festivaliks - oma butiikfestivali mõõtu formaadi tõttu siiski sai toimuda. See oli ka eelmisel aastal esimene festival Eestis, mis peale eriolukorra lõppemist sai toimuda.

Juu Jääbi publik on eriline ja "klubiline". Ta pole lihtsalt kontsertidel käija. Kui mõnele muule festivalile Tallinnas saab ju minna lihtsalt ühele kontserdile või õhtule, otsustades kasvõi pool tunnikest ette, kontsert ära kuulata ja siis muude toimetustega edasi minna, siis Juu Jääbile tuleb ikkagi tulla saarele - võtta ette pikk sõit koos mereületusega ja mitme ööbimisega kohas, kus pole hotelle. See kõik on kordades suurem ettevalmistus, planeerimine ja ka kulu, mille kõrval festivalipilet ise on teisejärgulise maksumusega.

Seetõttu on vaja programmi ja ka muud muusikavälist, millega publikut paeluda. Loomulikult eeldab see erilist fänlust, leppimist looduse keskel olemisega ja seda mitu päeva järjest. Palju noorest publikust on vahepeal "täiskasvanuks saanud" - loonud pere, lapsed - selles olukorras pole enam nii lihtne sõita saarele festivalile - ööbimised ja muud tingimused peavad olema oluliselt paremad. Ka muidu on inimesed muutunud mugavamaks - eeldavad ikkagi head ööbimisvõimalust jne.

Samas on palju muhulasi, kes on aastast aastasse olnud kontserte kuulamas - küll varasemalt Nautse Mihklil, Muhu Muusikatalus ja Muhu kirikus. Tean kindlalt, et meil on ka üks selline fänn, kes on käinud festivalil kõik varasemad 24 aastat ja on tulemas tänavugi".