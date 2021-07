Eesti Jazzliit ja Triigi Filharmoonia toovad Saaremaale kontrabassijazzi.

Tunnustatud kontrabassist Peedu Kass on rikastanud Eesti muusikamaastikku juba viimased 15 aastat. Ühelt poolt tulihingeline jazzimees, aga teisalt tegev ka ansamblite Miljardid, Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja koosseisudes. Kass on tuntud kui bändi raudne tugitala, aga ka värvikas solist, kes paneb publiku kergelt kuulama kontrabassi ja basskitarri soolokontserte. Lisaks väiksematele ansamblitele on ta komponeerinud muusikat ka sümfooniaorkestrile, bigbändile, televisioonisaadetele ja tema pillimäng kõlab enam kui 30 plaadil. Eesti Muusika Auhindadel on ta erinevates kooslustes võitnud kokku üle kümne auhinna.

Kaspar Mänd on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal ning omandanud samas magistrikraadi orkestridirigeerimises. Ta on täiendanud end Pariisi Konservatooriumis, Järvi Suveakadeemias ning Eri Klasi ja Risto Joosti meistrikursustel. Mänd on olnud aastaid segakoori HUIK! ja kammerkoori Voces Musicales peadirigent, juhatanud kolmel laulupeol ning tegutsenud Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkestri dirigendina. Alates 2014. aastast on ta dirigent Rahvusooperis Estonia ning alates 2019 Pärnu Linnaorkestri peadirigent. Kaspar Mänd on pälvinud Eesti Kooriühingu noore dirigendi preemia aastatel 2012 ja 2015 ning Rahvusooper Estonia kolleegipreemia 2016.