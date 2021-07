KULTUURIBIIT | Läti legendaarse DJ Toms Grēviņši playlist

Cola Boyy - Don't Forget Your Neighborhood (feat. The Avalanches)

Alustame looga, mida ma viimastel aegadel raadios väga palju mängin. Kogu The Avalanches’i muusika õhkab suve järgi ja nende värskeim pala Cola Boyy pole mingi erand. See on kaval tantsumuss ja võimalik, et mängin seda enda Võnke festivali setis ka sel nädalavahetusel.

Nesen - Palags

Kohe süstin teile värsket ja head muusikat Lätist. Nesen on nelja muusiku projekt, kellest üks on imeline laulja-laulukirjutaja Alise Joste, kes veel natuke aega tagasi jagas Ewert and the Two Dragonsi poistega plaadifirmat. Neseni debüütalbum oli hiljuti nomineeritud Läti Aasta Albumi auhinnale ja nad loovad kõige ilusamat muusikat meiekandis. Nautige!

my bloody valentine - i only said

Peale Neseni tahaks kohe My Bloody Valentine’i kuulata. Hiljuti välja antud vinüül nende vanematest lugudest on pannud paljusid nende muusikat mängima, kaasa arvatud mind. “I Only Said” on alati esimene lugu, mis pähe tuleb, kui Kevin Shieldsile mõtlen…

Love - Alone Again Or

Kui juba klassikute juures oleme, siis kuulame ka “Alone Again Or” Love’i esituses. Üks kõige mõjukamaid lugusid hipi-ajastust, mis siiani ei leia vääritud tunnustust.

Gaspard Auge & Justice - Belladone

Järgmiseks, uut muusikat, mis meenutab mulle Giorgio Moroderi kuldajastut - lugu, mis oleks nagu mõnest 80ndate Prantsuse või Itaalia filmist, räägib Alpides suusatajatest. Gaspard Auge (kuidas iganes seda nime hääldada - pardon my French) on üks osa duost Justice ning avaldas just põneva debüütalbumi. “Belladone” on lugu, mis tänu erilisele vokaalisämplile eredalt silma paistab - ma ei saa siiani aru, kas tegemist on päris vokaali või süntesaatoriga.