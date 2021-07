JUHTKIRI | Kõrgharidust tuleb jälle reformida

Sama lihtne pole vastata küsimusele, kui kvaliteetse hariduse Eesti kõrgkoolidest tulevikus saab. Mäletate, paar nädalat tagasi kuulutasid õigusteadlased, et kroonilise alarahastatuse tingimustes ei ole Eestis enam võimalik kvaliteetset õigusharidust anda. Teiste valdkondade esindajad kommenteerisid, et see pole pelgalt õigushariduse probleem, vaid kõigil on sama mure. Teisisõnu: alates 2013. aastast pakutavast „tasuta” kõrgharidusest on sündinud rohkem häda kui kasu. Ei ole raha, et õppejõududele konkurentsivõimelist palka maksta.