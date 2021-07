Andrei Stadnikovi lavastuses “Säh, õgi!” uuritakse toidu ja poliitika omavahelist suhet.

Narvas toimuva Vabaduse festivali programmis on lavastused väiketeatritelt riikidest, kus on tõsiseid probleeme vaba sõna levitamisega ning kus viimastel aastatel on teatritegijatel olnud kokkupuuteid loomingulist tegevust piirava tsensuuriga. Tegemist pole vaid idariikide probleemiga, markantseid näiteid on võtta ka siitsamast Euroopast, kus tsensuur mõjutab üha rohkem vaba loomingut.