Tõrva 95 auks etendub vabaõhulavastus "Näkki nägid?"

Lavastaja Adeele Jaago sõnul on etendus inspireeritud mängupaigast endast. Lavaks on veemõnula Tõrvas, Mulgimaa looduse ja Tõrva imeilusate järvede keskel. Etendus räägib Jaago sõnul näki kui igavese elu ja armastuse otsingutest, mille jaoks koguti ainest Tõrva ajaloost ja unikaalsest mulgi kultuuripärandist. Inspiratsiooni näkitemaatika loomiseks andis eelmisel aastal Tõrva püstitatud liivaskulptuur Mulgi näkk.

Põliseid tõrvakaid on etendusega seotud veel ning põnevates rollides astuvad üles näitlejad Aarne Soro ja Hardo Adamson. Dramaturg Liis Aedmaa on lavastuse teksti sisse põiminud pärimusmuusika ansambli Duo Ruut ja kaasa teeb Tõrva juurtega trummar Kristo Joosep. Muusikalise kujundajana on abis Jaan Jaago ning etenduse meeskonda kuuluvad veel Taavi Toom, Eesti Rahva Muuseum, Rgb, Pärimusmuusika Ait, Jandali tantsustuudio ja Tõrva vabatahtlikud.

“Etenduse algus, kell kümme õhtul, on samuti põhjusega - nimelt on kunstnik Rene Liivamägi poolt loodud valgusinstallatsioon see, mis õhtuhämarust vajab,” lausus Adeele Jaago ja lisas, et sissepääs on kõigile prii ja lavastus on kingituseks Tõrva 95. sünnipäeva puhul.

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on Tõrva end järjest enam ajaloolise kuurortlinnana kaardile kirjutamas ning värske veemõnula on Eesti kõige uuem ja ilmselt põnevaim sauna- ja basseinide kompleks looduse keskel.

“Mulgimaad on nimetatud Eestimaa Toskaanaks ja loome järjest juurde uusi võimalusi oma puhkust just Tõrvas veeta,” lausus Ruusmann. ”Ümber Tõrva Veemõnula looklevad rohkete võimalustega terviserajad ning sügiseks on valmimas uus staadion – tegemist on ühe modernsema, aga samas ka kahtlemata parimas looduskeskkonnas asuva terviseedenduse kompleksiga Eestis.” Ruusmann tutvustas, et ümber keskuse asuvad discgolfi-, suusa-, kõnni- ja rattarajad ning talvisel perioodil kutsuvad sportima valgustatud suusarajad.