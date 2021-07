RAAMATUPODCAST | Ave Taavet. Sõõm värsket õhku eesti kirjanduses

Kuigi maagilist realismi on aimata kogu Eesti kirjanduses, siis sellist Lõuna-Ameerika vaimus puhtakujulist maailmade ühendamist väga palju polegi. Kui tavaliselt räägitakse sel puhul Mehis Heinsaarest, siis tegelikult on Eestis ka Teet Kallas ja Ave Taavet.

Ave inspiratsiooniallikaks on postsovjetlik elulaad, kus inimeste mälestused, olevik ja nostalgiaihalus segunevad omanäoliseks maguskibedaks maailmaks, millest iga lugeja leiab midagi tuttavat. Lisaks on tema lood läbi põimitud soojast huumorist, mis on teretulnud vaheldus pärisorjuse taagast ja põhjamaisest üksindusest küllastunud Eesti kultuurielus. Kuigi, üksindus ei puudu ka Ave lugudest.