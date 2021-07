ÜLEVAADE | Etioopia vaenupooled on tagasi esimesel ruudul. Relvarahu taustal nälgivad miljonid surnuks

Etioopia keskvalitsus kuulutas esmaspäeval välja ühepoolse relvarahu Eritrea piiri äärses Tigray piirkonnas. Samal ajal sisenes regiooni pealinna Mekelesse kohalike valitsusvastaste mässuliste Tigray Kaitsevägi (TDF). Linnas võis seejärel näha ilutulestikku, tuhandeid lehvivaid lippe ja rahvahulkade juubeldamist.

Valitsuse väitel on relvarahu ja vägede tagasitõmbumise põhjuseks soov anda piirkonna inimestele hingetõmbeaega, tuua piirkonda meditsiini- ja toiduabi ja lasta neil tegeleda hädavajalikuks muutunud hooajaliste põllutöödega. Tigray olukord on aga juba alates möödunud aastast katastroofiline ning hädadele ei paista lõppu ka nüüd, kui välja on kuulutatud habras rahu.

Praeguseks on miljonid olnud sunnitud oma kodudest põgenema ja hinnanguliselt 350 000 elanikku ähvardab näljasurm. Tegemist on kõige tõsisema näljahädaga peale seda, kui kümnend tagasi suri Somaalias toidupuuduse tagajärjel veerand miljonit inimest. “Me ei peaks ootama, kuni kõik hauad on üle loetud, enne kui saame kriisi hakata nimetama selle õige nimega,” hoiatas USA erisaadik Jeff Feldman. „See on näljahäda, pealegi veel inimkätega loodu.”

Konfliktipiirkonnast pääsenud kohalikud räägivad, kuidas inimesi leitakse hommikul vooditest surnuna, sest nende organismid hääbuvad toidupuuduses pikkamööda ja vaikides. Naisi viiakse küladest seksiorjadena kaasa, vägistamishirmus naised ja tüdrukud otsivad peidukohti ja üritavad üksi mitte ringi liikuda. Röövitud või tapetud naistest jäävad järgi abitud lapsed. Esimesena surevadki näljahädades tavaliselt lapsed. Ühe hinnangu kohaselt jääb Tigrays lähiaastatel toidupuuduse tõttu elamata ligi 300 000 elu.