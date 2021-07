Suve esimesel kolmandikul on vesi neelanud kahe lapse elu. Õnnetus ei vali, keda ta tabab, kuid ootab parajat hetke. Laste ohutunnetus on paraku palju väiksem kui täiskasvanutel ning uudishimu selle arvelt kordades suurem. Kas mäletate, kuidas te isegi mudilasena vette jooksite, hoolimata, et oli alles maikuu esimene nädal ja termomeeter tunnistas vee temperatuuriks parimal juhul 16 kraadi?