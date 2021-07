EPLi koroonakonverents 2 | Viirusega võitlus Helsingis, teavituskriis Eestis ja korvpallikriis Leedus, hädad vaktsineerimisega, muutunud rahandus ja palju muud põnevat

16. september on hea - või viimane!? - aeg teha kokkuvõtteid, kuidas on läinud vaktsineerimine ja kui palju meist on sügiseks siiski vaktsineeritud. Kui palju me oleme kahest lainest õppinud ning milliseid püsivaid muudatusi inimeste eludes ja ettevõtete juhtimistes on COVID-19 teinud?