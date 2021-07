Koroonakonverents 2 | Koroona Soomes: kuidas Helsingis viirusega võideldi ja end muust Euroopast eraldati

COVID-19 on niiöelda suvepuhkusel. Puhkusel on mured hariduse valdkonnas, kultuur ja sport naudib taas publikut ja aplausi. Aga kauaks? 16. september ehk varasügis on hea aeg teha kokkuvõtteid, kuidas on läinud vaktsineerimine ja kui palju meil on selleks sügise eel kasu. Kui palju me oleme kahest lainest õppinud ning milliseid püsivaid muudatusi inimeste eludes ja ettevõtete juhtimistes on COVID-19 teinud?