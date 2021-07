Tallinna kesklinna luuakse tõukeratastele 70 parklakohta

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on parkimiskohtade eesmärk ühelt poolt see, et linnas oleks liikumiseks ruumi kõigile ja tõukerattad ei oleks kellegi ees, kuid et tõukeratturitel oleks ka kohti, kuhu oma sõiduk jätta. Novikovi sõnul soodustab uus korraldus elektritõukerataste kindlasse hoiukohtadesse asetamist.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein ütles, et politsei on oma töös märganud, et tõukerattaid jäetakse sageli ebasobivatesse kohtadesse, kus need takistavad liiklust ning võivad tekitada ohtlikke olukordi. Reinu sõnul aitaks see, kui kõik tõukerattarentijad kasutaksid parklaid, kõrvaldada liiklusest hulga potentsiaalseid teetakistusi.

Praegu on Tallinna kesklinna plaanitud 70 sellist parkimisala, millest on valmis ligi pooled. Novikovi sõnul on tõukerataste rendi ettevõtted lubanud, et koguvad tõukerattad Tallinna kesklinna tänavatelt parkimiskohtadele kella ühest öösel kuni kella seitsmeni hommikul. Parkimiskohad on mõeldud eelkõige renditeenuse pakkujatele, et nad saaksid sinna viia laetud tõukerattad sõidu alustamiseks. Kuid ka sõitjate hulgas leiavad parkimiskohad järjest rohkem kasutust, ütles Novikov.

Bolti kaasasutaja Martin Villigu sõnul hindab Bolt koostööd linnaga ning on valmis kaasa aitama, et luua populaarsete sõidusuundadega seotud parkimiskohtade võrgustik, et kõik inimesed saaksid endale sobivate kergliiklusvahenditega liigelda turvaliselt ja ohutult.

Tuule ärijuht Jaan Kekiševi sõnul on parklate rajamine mõistlik ja vajalik, sest see aitab kaasa tõukerataste tänavapildi korrastamisele. Kekišev ütles, et kui on piisav võrgustik, siis on suurem tõenäosus, et tõukerattad jäetakse ka peale sõitu nendele loodud parkimiskohtadesse. Ärijuht lisas, et Tuul plaanib oma kasutajaid parkimiskohtadest teavitada ning proovivad leida ka viise, et motiveerida tõukerattureid oma sõitu just parklas lõpetama.