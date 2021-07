Vaatamata Reformierakonna võimule tulekule on täna valitsemine jätkuvalt ääretult nõrk. Alguses magati maha viiruse plahvatuslik levik, siis lasti vaktsiinidel hapuks minna. Mind kummitab, et meil on 15 ministrit, terviseameti juht, sotsiaalministeeriumi kantsler, asekantsler – meil hävis vaktsiinide ladu, me ei tea, kui palju elusid sellest sõltus ja mitte keegi ei ole süüdi.