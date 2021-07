NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | EKRE ja homoaktivistid näisid võrdsed ka IQ-tasemelt

Esmaspäev, 28. juuni

Lõppes maadleja Heiki Nabi kummipaelana veninud dopinguskandaal: endine maailmameister ja olümpiasangar sai keelatud ainete pruukimise eest kaheaastase karistuse, mis suure tõenäosusega tähendab ühtlasi 36-aastase Nabi profisportlasekarjääri lõppu.

Eesti ühiskond võttis Nabi dopinguskandaali valutumalt kui kunagi suusatajate omi, kuid sellele vaatamata leidus ka neid, kes arvavad, et Nabile tehti liiga. Üheks selliseks oli Heino Märks, endine maadleja ja maadlusliidu juhatuse liige. Kommentaariumis arvati selle kohta pigem nii ja naa.

August Tugev: „Arvamuslugu kukkus välja nii, et „meie omasid pekstakse!” Kui oleks tegu reeglite või verenäitude mõõtmistega, mis vaid Nabile kehtiksid, siis oleks tegu diskrimineerimisega, aga need on ju kõigile ühesugused. Kukub välja nii, et Eestis hõisatakse, kui keegi Venemaa sportlastest vahele jääb, ja parastatakse, aga kui keegi meie omadest, siis läheb lahti voolikuväänamine teemal a la ...